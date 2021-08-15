​​​​​​​أهالي حلب يحتفلون بالذكرى السنوية الـ 37 لقفزة 15 آب

يصادف اليوم 15 آب الذكرى السنوية الـ37 لانطلاق أولى طلقات الكفاح المسلح لنضال حزب العمال الكردستاني بقيادة الشهيد عكيد، الكفاح الذي أتى رداً على ممارسات التنكيل والتصفية بحق الشعب الكردي.

وفي هذه المناسبة التي تعتبر نواة النضال للحفاظ على هوية الشعب الكردي وإعلان الحرب على الفاشية لتخليص الشعوب، احتفل اليوم المئات من أهالي حلب إلى جانب العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

الاحتفالية أقيمت بالقرية من قرية بنو في منطقة الشقيف، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار آمنة خضرو.

هنأت آمنة في بداية حديثها شعوب الشرق الأوسط بكافة مكوناتها في ذكرى انطلاقة رصاصة إعلان الثورة على الفاشية وقالت بأنه آن الأوان لتحقيق الحرية والعدالة لتلك الشعوب.

آمنة أشارت في حديثها إلى أن هذه الذكرى المجيدة ستظل في ذاكرة الأجيال المناضلة، وقالت " القائد عبد الله أوجلان هو الذي وضع استراتيجية عبر فتح الطريق أمام الشعب ونصب خط المقاومة من خلال إشراك الألاف من الشباب بالكفاح المسلح ".

وتتابع آمنة بهذا الصدد " يقول القائد بأن قفزة مقاتلي الكريلا الثورية في 15 من آب هي قفزة إرادة وإثبات، أي أن الشعب اتخذ القرار في النضال بكل إيمانه من أجل الحرية".

وأنهت آمنة حديثها بالتأكيد على أن الشعب وعيت وباتت تعرف حقوقها ومبتغاها من النضال والمطالبة بالحرية.

بعدها قدمت فرقة آغري التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عدد من الأغاني الثورية التي تصف بطولات وتضحيات الشهيد عكيد ورفاقه.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروبل)

ANHA