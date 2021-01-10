​​​​​​​أهالي حلب يعزون ذوي مقاتلين استُشهدا في عفرين

نصب مجلس عوائل الشهداء في حلب خيمة العزاء في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من كل من عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى حمو، وعضوة مجلس سوريا الديمقراطية روشان محمد، والإدارية في حزب سوريا المستقبل مروة قونية لي، وعضو مجلس عوائل الشهداء نضال حجي حسين، إلى جانب العديد من الكلمات الأخرى باسم مجالس الأحياء في حلب.

وأشارت الكلمات بمجملها إلى ضرورة الاستمرار بالطريق الذي رسمه الشهداء في بناء وطن ديمقراطي حرّ مبني على أسس التشاركية واحترام الجميع.

كما نوهت الكلمات إلى أن التضحيات المقدّمة من قبل أبناء الشعب هي للتأكيد على عدم الرضوخ لممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، واستمرار ضمن مبادئ تحرير الأرض من المحتلين وأعوانهم.

تلتها قراءة وثيقتي الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بريتان جعدان، وتسليمهما لذويهما.

وسجل الشهيدين كالآتي:

الاسم الحركي: قصقوص

الاسم الحقيقي: بشار قاسم

اسم الأب: محمد

اسم الأم: مريم

مكان وتاريخ الولادة: تل حاصل 19/1/1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: مقاطعة عفرين 2016



الاسم الحركي: قذافي

الاسم الحقيقي: علي الهوى

اسم الأب: صبحي

اسم الأم: عائشة

مكان وتاريخ الولادة: تل عرن 8/10/ 1988

مكان وتاريخ الاستشهاد: مقاطعة عفرين 2016

(كروب/م)

ANHA