​​​​​​​أهالي حلب يعزون ذوي الشهيدين سيدو وجمال

هذا وكشفت القيادة العام لوحدات حماية الشعب عن سجل الشهيد سيدو زهر الدين الذي استشهد في مقاومة العصر عام 2018، كما كشفت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي عن سجل الشهيد جمال الذي استشهد في وقت سابق في مقاومة حي الشيخ مقصود عام 2016.

وبعد كشف السجلين، نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود للقيام بواجب عزاء ذوي الشهيدين.

وحضر المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية مراسم العزاء إلى جانب ممثلين عن قوى الأمن الداخلي والأحزاب السياسية إلى جانب حركات المجتمع المدني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت عدة كلمات من قبل كل من الإداري في قوى الأمن الداخلي علي عبد الله، وعضوة مؤتمر ستار زينب علي، والإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد أحمد وعضو مجلس حي الأشرفية صلاح أحمد.

الكلمات بمجملها بدأت بتعزية أسرتي الشهيدين، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة 19 تموز التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

كما تطرقت الكلمات إلى البطولات والتضحيات الجسام التي بُذلت في كل من مقاومة العصر ومقاومة حي الشيخ مقصود حفاظًا على كرامة الشعب وحريته، لتختتم بتجديد العهد بالسير على خطا شهداء الحرية وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

تلت ذلك قراءة سجل الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في حلب، بريتان جعدان.

واختتمت المراسم بتعزية الحاضرين لذوي الشهيدين.

وسجل الشهيدين كالآتي:

الاسم الحقيقي: محمد سيدو

الاسم الحركي: سيدو زهر الدين

اسم الأم: صباح

اسم الأب: عبد الرحمن

تاريخ ومكان الولادة: جندريسه 1996

تاريخ ومكان الاستشهاد: مقاومة العصر في قرية عرب ويران 24/2/2018

الاسم الحقيقي: جمال زينو

الاسم الحركي: جمال

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: بدري

تاريخ ومكان الولادة: 1/1/1977

تاريخ ومكان الاستشهاد: مقاومة الشيخ مقصود 26/2/2016

(م ع)

ANHA