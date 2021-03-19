​​​​​​​أهالي حلب يعزون ذوي الشهيدة روكان زرادشت

توافد المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى خيمة عزاء الشهيدة روكان زرداشت المقاتلة في قوات تحرير عفرين، والتي استشهدت بتاريخ 17/ 3/ 2021 في المرحلة الثانية من مقاومة العصر ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت عدة كلمات من قبل كل من عضو مجلس عوائل الشهداء محمد خليل، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي علي مصطفى، الإداري في مجلس الأشرفية ولات معمو.

بدأت الكلمات بالترحم على جميع أرواح شهداء الحرية والذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل بناء وطن ديمقراطي حر تعددي.

وحيث قال محمد خليل خلا كلمته بأن الشهيدة روكان رفضت الاستسلام رفضت الاحتلال والعبودية وقاتلت حتى الرمق الأخير مفضلة الشهادة على أن يتم أسرها لتسير بذلك على خطى زيلان وآرين وأفيستا وبارين في تسطير الملاحم والبطولات.

وتابع خليل" إن الكرامة التي تتحلى بها مقاتلات وحدات حماية المرأة أقوى من أن يفهمها الاحتلال التركي وأعوانها، والنضال التي تنتهجها المقاتلات سيحول مصير الاحتلال التركي إلى الزوال".

أما علي مصطفى فذكر في بداية حديثه قول القائد عبد الله أوجلان" الثوريون والثوريات لا يموتون بل يثبتون حقيقة الحياة، والحياة عشق والعشق وطن ومن لا يعشق الوطن ليس جديراً بالحياة".

وأردف مصطفى حديثه بالتأكيد على أن الأمم تحيا بشهادة المناضلين الأبرار، "فلولا تضحيات الشهداء لن يكون لنا قيمة بين الأمم، فبقدر تضحيات الشهداء تعلو قيم ومبادئ المجتمع".

أما ولات معمو فقال بأن الوقت الراهن يتطلب التكاتف لصناعة الانتصارات في شهر آذار الذي نعتبره شهر خلق الحياة والمقاومة أمام المحتلين بدءاً من ثورة كاوا الحداد وصولاً إلى مقاومة مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة أمام الاحتلال التركي".

ولفت ولات بأن أهداف المحتلين في كسر إرادة الشعب الكردي لا تمر مرور الكرام فالمقاتلين المتعطشين للحرية سيعملون على بناء جدار مقاوم لرد هذه الهجمات والجرائم.

بعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء بريتان جعدان وثيقة الشهيدة روكان زرداشت وسلمتها إلى ذويها.

وانتهت المراسيم بترديد الشعارات التي تحي شهداء الحرية وتمجد تضحياتهم.

ووثيقة الشهيدة روكان هي كالآتي:

الاسم الحقيقي: كلستان إبراهيم

الاسم الحركي: روكان زرداشت

اسم الأب: زهير

اسم الأم: حسنة

مكان وتاريخ الولادة: شيروا 4-4-1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية من مقاومة العصر 17-3-2021

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ANHA