​​​​​​​أهالي حلب وكوباني وعين عيسى: مجزرة باريس استهداف لحركة حرية كردستان

بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة باريس، نظم مؤتمر ستار مسيرةً تحت شعار "بروح مقاومة ساكينة وليلى وفيدان سنحرر القائد آبو"، استذكر فيها الشهيدات وعاهدوهن بالسير على خُطاهن.

تجمّع، اليوم، المئات من الأهالي وأعضاء وعضوات الأحزاب السياسة والمؤسسات المدنية وقوات الأمن الداخلي والحماية الجوهرية، أمام قبو ياسين الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهيدات مجزرة باريس، ويافطات كُتب عليها "بروح مقاومة ساكينة وليلى وفيدان سنحرر القائد آبو".

انطلقت المسيرة من أمام قبو ياسين لتجوب شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد الهتافات التي تتعهد بالانتقام من مُرتكبي مجزرة باريس، وتمجد تضحيات الشهيدات الثلاثة لتتوقف عند حديقة عفرين الكائن في حي الأشرفية بحلب.

وبعد وقوف المشاركين دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت هيفين سليمان، باسم مؤتمر ستار، كلمة، نوهت فيها إلى استمرار الدولة التركية بارتكاب المجازر، حيث استهدفت، يوم أمس السبت، مقاطعة كوباني، وقالت: "مجدداً، تعاود الدولة التركية الإرهابية ارتكابها للمجازر اللا إنسانية بحق المدنيين".

أشارت هيفين إلى سياسة الدولة التركية التعسفية التي تستهدف الثوريات والسياسيات، ومنها شهيدات مجزرة باريس، وقالت "تركيا عدوة الحرية، عدوة الديمقراطية"، مؤكدة أنه بروح المقاومة لدى الشعوب لن تنال تركيا مقصدها ولن تستطيع إفشال نضال حركة الحرية.

وناشدت هيفين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وضع حد للجرائم التي ترتكبها الدولة التركية، والتي لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة، وقالت "ألا يرى العالم ما ترتكبه تركيا بحق الأطفال والنساء والشعب عامةً، يجب عليه محاسبة تركيا على جرائمها".

من جانبها، استذكرت عضوة في مجلس عوائل الشهداء، فاطمة إيبش، الشهيدات الثلاثة، بالقول: "الشهيدة ساكينة هي انبثاق لتاريخ ديرسم وكردستان ومنطقة الشرق الأوسط، بدأت بالتمرد على محيطها من أجل الدفاع عن قناعاتها الفكرية".

وتابعت: "كانت تناضل في سبيل تحقيق حرية المرأة، لذلك أراد المجرمون توجيه ضربة لنضال حرية المرأة الكردية عن طريق ارتكاب مجزرة بحق المناضلات الثلاثة (ساكينة، فيدان، وليلى)".

نوهت فاطمة إلى أن هدف الدولة التركية من استهداف النساء الكرديات المناضلات هو استهداف إرادتهن وإرادة الشعب الكردي، وتصفية حركة حرية كردستان وكتم صوت الحرية والديمقراطية.

وباسم عوائل الشهداء، أكدت فاطمة إيبش أنهم سيقفون أمام هجمات الفاشية التركية وسيسيرون على خطا الشهيدات؛ لتحقيق الحرية لكل امرأة ولكافة الشعوب وللقائد عبد الله أوجلان.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تُمجد تضحيات الشهداء وتُحيي مقاومة الشعب والكريلا.

كوباني

أما في مدينة كوباني، فقد خرج المئات من أهالي المقاطعة في مسيرة منددة بالهجمات على كوباني، واستذكاراً لشهيدات مجزرة باريس.

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى ساحة الشهيد عكيد؛ للمشاركة في المسيرة التي نظمتها منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، وذلك تنديداً بالهجمات التركية التي طالت مدينة كوباني يوم أمس السبت، واستذكاراً للذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز"، اللواتي استشهدن إثر عملية اغتيال في العاصمة الفرنسية باريس على يد الاستخبارات التركية (MIT, في الـ 9 كانون الثاني/ يناير 2013).

انطلقت المسيرة من ساحة الشهيد عكيد نحو ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، مع ترديد شعارات تندد بالهجمات التركية، ورفع صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، ويافطات كتب عليها "بروح ساكينة، فيدان وليلى سوف ندحر الفاشية والاحتلال ونضمن على نهج المرأة"، و "أردوغان قاتل النساء المناضلات" و"اتفاقاتكم تقتلنا".

ولدى وصول المشاركين إلى ساحة المرأة الحرة، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، فلك يوسف، كلمة قالت فيها: "تهدف الدولة الفاشية التركية لكسر إرادة المرأة، ولكن نضالها وإرادتها الحرة أكبر بكثير من هذه الاستهدافات".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

عين عيسى

استذكرت نساء ناحية عين عيسى المهجرات من مقاطعة كري سبي المحتلة الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة ساكينة جانسز ورفيقتيها، وذلك عبر عرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للمناضلة المتمردة ساكينة جانسيز "سارا".

ونظم الاستذكار الذي حضرته العشرات من نساء عين عيسى والمهجرات من مقاطعة كري سبي المحتلة من قبل منسقية مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاه عرض السنفزيون الذي تم من خلاله عرض نبذة عن حياة الشهيدة ساكينة جانسز والمراحل النضالية التي مرت بها وصولاً إلى المؤامرة التي أفضت إلى استشهادها مع رفيقتين لها " فيدان دوغان وليلى شايلمز" في العاصمة الفرنسية "باريس".

كما تم عرض جانب من الأوضاع السياسية والعسكرية التي كانت سائدة خلال فترة حياة الشهيدة ساكينة، والتآمر الدولي وخاصةً من قبل الدولة التركية وتربصها بالنشطاء والأحرار المناضلين للنيل منهم وتصفيتهم.

بالإضافة إلى ذكر أهمية التضحية والفداء من قبل مناضلي/ـات حركة التحرر الكردستانية، ووجوب الاقتداء بهم/ـهن، والسير على دربهم/ـهن لنيل الحرية.

ولدت الشهيدة ساكينة جانسز في ديرسم 1957، واستشهدت في 9 كانون الثاني/ يناير عام 2013، إثر عملية اغتيال في العاصمة الفرنسية باريس، مع اثنين من رفيقتيها، وهما "ليلى شايلمز وفيدان دوغان".

(كروب/ي م)

ANHA