​​​​​​​أهالي حلب خلال مظاهرة...سندعم مقاومة الكريلا في وجه الفاشيّة التركيّة  

تحت شعار "بروح مقاومة كاري انتصرنا...وسننتصر في مقاومة آفاشين وزاب وماتينا"، نظّم اليوم، مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بحلب، مظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، واستهدافه لمخيم مخمور في باشور كردستان.

فتجمّع الآلاف من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من الحي، حاملين أعلام مؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية السورية، بالإضافة لصور شهداء قوات الدفاع الشعبي وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "سنرفع وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة، إن مساندة قادة الشعب الكردي هو واجب قومي وإنساني".

وانطلق المتظاهرون من أمام قاعة الاجتماعات، مرددين الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة.

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيدة دستينا في القسم الشرقي من الحي، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ تحدّثت الإدارية في مؤتمر ستار نهلة مصطفى عن المقاومة التي أبداها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي أمام ذهنية الدولة الفاشية التركية.

وتابعت نهلة: "في بداية الأزمة السورية عند دخول الدولة التركية إلى الأراضي السورية كان هدفها الأول استهداف الشعب الكردي وكسر إرادته، لكن مقاومة الشعب الثوري أثبتت للعالم بأنّه لا أحد يستطيع كسر إرادتهم وإبادتهم".

وأكّدت نهلة في ختام حديثها أنّهم كأهالي حي الشيخ مقصود بكافة مكوناتهم: "مساندون لقوات الكريلا في جبال كردستان، وسننتفض في السّاحات حتى إنهاء الاحتلال التركي على أراضي كردستان".

ومن جهتها استنكرت عضوة مؤتمر ستار هناء كردوش كافّة الهجمات الداخلية والخارجية التي تعيق مسار الشعوب في المنطقة كافة، فقالت: "إنّ الدولة التركية وأعوانها يشنّون هجماتهم الوحشية على قوات الكريلا في مناطق زاب ومتينا وآفاشين بعد خيبتهم في كاري، فيما يتصدى مقاتلو الكريلا لتلك الهجمات، هذه المقاومة ستنتصر ضد هجمات الاحتلال التركي أيضاً".

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة.

(إ)

ANHA