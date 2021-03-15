​​​​​​​أهالي هجين يستذكرون شهداء شهر آذار

المراسم نظمها مجلس عوائل الشهداء في هجين، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء المجالس المحلية ودور الشعب وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث أقيمت المراسم في مبنى المجلس وسط مدينة.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، ليشيد بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في هجين، عبد الغني العلي، بفضل الشهداء الذين لولاهم لما شهدت المنطقة هذا الأمن والاستقرار.

كما عاهد كل من الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، صلاح السلمان، والإداري في مكتب عوائل الشهداء في مجلس دير الزور العسكري، شملان المخلف، بالسير على خطا الشهداء حتى تطهير المنطقة من رجس داعش وخلاياه النائمة والقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المنطقة.

ثم أشعلت عوائل الشهداء الشموع أمام صور الشهداء الـ 10 بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت من قبل الحضور.

والشهداء هم كل من: محسن سوادي الفريح، وفايز نوري المطلق، وأحمد محمد المطلق، وإيهاب رزوق العواجي، وعلي مجحم الستار، وأحمد يونس الرمضان، وخلف ضيف السلمان، وعبد الوهاب العبدالله، ومحمد عيد الإبراهيم، ومحمد محيي الدين خطاط .

( ف ع/ م )

ANHA