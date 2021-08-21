​​​​​​​أهالي ديرك: هجمات الفاشية التركية هدفها زعزعة أمن المنطقة برمتها

وخرج المئات من أهالي ديرك، اليوم السبت، في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على شنكال وتل تمر وزركان، انطلقت من ساحة آزادي وجابت السوق والشوارع الفرعية وسط إغلاق كامل للسوق المركزي في المدينة.

ورفع المتظاهرون صور شهداء القصف التركي الأخير في المناطق الثلاث، وسط ترديدهم الشعارات التي تندد بالفاشية التركية ووحشيتها ضد شعوب ومكونات المنطقة.

وردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال وشعوب المنطقة في وجه الاحتلال التركي مؤكدين مواصلة النضال، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وفي وسط السوق المركزي تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري، وقف خلاله المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في ديرك، فاطمة سليمان، كلمة قالت فيها "يتوجب على جميع الشعوب ومكونات المنطقة رص وتوحيد الصفوف في وجه هجمات الفاشية التركية وتصعيد النضال للحفاظ على مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا والوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة برمتها".

وناشدت فاطمة سليمان شعوب ومكونات المنطقة للانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية والالتفاف حولها، لكونها تناضل وتحافظ على أخوّة الشعوب والعيش المشترك.

وانتهت الفعالية وسط الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

(ع ع/س ر)

ANHA