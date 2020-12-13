​​​​​​​أهالي ديرك يودعون الشهيد محمد والد الشهيدين خبات ورامان

وكان المقاتل في وحدات حماية الشعب محمد هادي، الاسم الحركي محمد، استشهد بعد صراعه مع مرض عضال.

وبدأت مراسم التشييع في المزار بالوقوف دقيقة صمت، وعزّت الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، بروين يوسف، ذوي الشهيد، وقالت: " إن النصر هو حليف هذا الشعب الذي يقدّم كل التضحيات في سبيل إنجاح هذه الثورة".

وتابعت بروين يوسف: "إن أسرة الشهيد محمد انخرطت في صفوف حركة التحرر الكردستانية وثورة روج آفا وقدّمت تضحيات غالية في سبيل حرية هذا الشعب".

بدوره، قال القيادي في وحدات حماية الشعب، هاوار ديرك" لن نتراجع خطوة في سبيل تحرير شعوب شمال وشرق سوريا والقضاء على المرتزقة الذين عاثوا في الأرض فسادًا وخرابًا".

وبعد الانتهاء من الكلمات تُليت وثيقة الشهيد وسُلمت إلى ذوي الشهيد.

من جانبها، عاهدت أسرة الشهيد محمد بالسير على خطا الشهداء، ثم حُمِل جثمان الشهيد محمد على أكتاف رفاق دربه ووُري الثرى وسط زغاريد الأمهات.

والشهيد محمد هادي هو والد الشهيدين خبات ورامان، اللذان استُشهدا في أماكن متفرقة في ثورة شمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA