​​​​​​​أهالي ديرك يؤكدون وقوفهم بجانب أهالي عفرين حتى عودتهم لديارهم

تجمع العشرات من اهالي ناحية ديرك وسط السوق المركزي للتنديد باحتلال الفاشية التركية ومرتزقتها لعفرين ومنددين بالصمت الدولي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى القيادي في قوات حماية المجتمع في ديرك حسين رمضان بياناً باسم مجلس الناحية أكد من خلالها أن شعب المنطقة بكافة مكوناته يساند شعب عفرين وشعوب سائر المناطق السورية المحتلة، وبإنهم مستمرون في دعم نضال هذه الشعوب حتى تحرير عفرين من الفاشية التركية ومرتزقتها وعودة المهجرين لديارهم.

وتابع "سقط الضمير العالمي في مثل هذا اليوم وسقطت الأقنعة، إذ أصبح على مرأى الجميع يُقتل الأطفال والنساء والأبرياء بالأسلحة التركية المتطورة المقدمة لها من قبل الناتو، وسط صمت المنظمات الدولية والإنسانية".

وأردف: " بنضال شبابنا وشاباتنا لانزال واقفين على أرجلنا ونناضل في وجه الاحتلال التركي، فهو يريد إعادة إحياء أطماعه على حساب شعوب المنطقة، إلا إن مكونات شمال وشرق سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام غطرسة الفاشية التركية ومرتزقتها".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط الشعارات التي تحييي مقاومة أهالي عفرين.

(ع ع /ل)

ANHA