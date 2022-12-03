​​​​​​​أهالي ديرك يؤكدون خلال مسيرة تصعيدهم النضال والالتفاف حول مقاومة القائد أوجلان

ذكر مكتب العصر الحقوقي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم عبر بيان، أنه حسب المعلومات التي وصلته أنه خلال زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في أيلول 2022 إلى إمرالي لم يحضر القائد أوجلان الاجتماع، وعبّر المكتب عن مخاوفه إزاء وضع القائد أوجلان.

تضامناً مع موقف القائد أوجلان الرافض للاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة بمسيرة.

انطلقت من ساحة الحرية الواقعة شرق ديرك، وجابت الشوارع الرئيسة للناحية وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، "تحيا مقاومة القائد أوجلان"، وسط رفع المشاركين صور القائد أوجلان.

لدى وصول المسيرة إلى ساحة السوق المركزي، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية ديرك، وصفية مراد، كلمة أشادت خلالها بتكاتف مكونات وشعب شمال وشرق سوريا، وقالت:" تنظيمنا وتكاتفنا ووحدتنا يدل على إرادتنا وتصميمنا على إفشال جميع المؤامرات التركية، ومنها المؤامرة المحاكة ضد القائد أوجلان".

وأوضحت أن المؤامرة الدولية على القائد أوجلان استهدفت جميع المكونات من كرد وعرب وسريان، وأكدت على موقفها المتضامن مع موقف القائد أوجلان، ودعت لتصعيد النضال والالتفات حول مقاومة القائد في سجن إمرالي حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

لتنتهي المسيرة بترديد شعارات "عاشت مقاومة القائد أوجلان".

وكان الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، قد أوضح في وقت سابق لوكالتنا أن "لجنة مناهضة التعذيب (CPT) لم تلعب دورها بالشكل المطلوب على الرغم من مضي 23 عاماً وردا على ذلك أبدى القائد أوجلان موقفاً تجاه زياراتها التي لا فائدة منها".

(ك ع/آ)

ANHA