​​​​​​​أهالي ديرك يؤكدون على المقاومة في وجه المحتلين

يسعى الاحتلال التركي إلى توسيع رقعة احتلاله، وشن المزيد من الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وقضاء شنكال في باشور كردستان(جنوب)، وردًّا على ذلك، خرج اليوم أهالي مدينة ديرك، ومنطقة كوجرات التابعة لها، في تظاهرتين منفصلتين.

وخلال التظاهرتين، أكد الأهالي تمسكهم بخيار المقاومة، ورفضوا الاحتلال التركي لأرضهم.

وفي منطقة الكوجرات تجمّع المئات من الأهالي أمام مجلس بلدة خانا سري، وانطلقوا من هناك في تظاهرة حتى مدخل البلدة وسط الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

المتظاهرون رفعوا صور الشهداء والأطفال الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت.

وبعد وصول المتظاهرين إلى مدخل البلدة، تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، وخلالها تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي فيصل حسن، وقال: "إن الدولة التركية المحتلة لم تتوقف لحظة عن قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا، حيث تم استهداف الشهباء في الذكرى الثالثة على عفرين، وهذا العدوان استمرار لمخططاتها".

وبدوره ألقى الشيخ سنان سيدوش الإداري في اتحاد علماء المسلمين بمقاطعة الجزيرة كلمة جاء فيها "يجب أن نكون يقظين، وأن نعلم من هو عدونا وصديقنا، وخاصة في ظل الهجمات التركيا المستمرة على مناطقنا".

لترتفع بعدها شعارات المتظاهرين التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء وتدعو إلى الصمود في وجه المحتلين.

وفي مركز مدينة ديرك انطلقت تظاهرة حاشدة من ساحة آزادي وصولًا إلى دوار الشهداء وسط ترديد الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها" القاتل أردوغان"، "بمقاومة زيلان وآرين سندحر الاحتلال".

وجابت التظاهرة شوارع مدينة ديرك، وسط إغلاق تام للمحال التجارية.

وعند دوار الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية ديرك، وصفة مراد، كلمة أشارت فيها إلى أن هذه التهديد ليس بجديد على تركيا وقالت "تركيا تقتل الأطفال بذريعة حماية أمنها".

ومن جانبه قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ديرك مطيع علي: "إن الدولة التركية المحتلة في ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية والذكرى الثالثة لاحتلال عفرين قصفت مناطق شمال وشرق وتحاول بكل الأساليب القضاء على هذه التجربة التي وحدت شعوب المنطقة".

وتابع علي" إن داعش والدولة التركية لهما ذهنية مشتركة، من خلال قتلهما للمسنين والأطفال والنساء وقصف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين، لذا فإن مقاومة شعوبنا في شمال وشرق سوريا ستنتصر في وجه جميع المؤامرات والمخططات التي تمارسها الدولة التركية".

(م ح)

ANHA