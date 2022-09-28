تتصاعد التهديدات وهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على جغرافية كردستان، الأمر الذي يثير سخطاً شعبياً، إذ يرى المواطنون في شمال وشرق سوريا هذه الهجمات استهدافاً مباشراً لإرادتهم.

في سياق تصاعد ردود الفعل المنددة بهجمات الإبادة، توجَّه أهالي ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف والأحزاب السياسية ورجال الدين ومهجرو سري كانيه وكري سبي (تل أبيض) القاطنين في مخيم نوروز، اليوم، إلى ساحة آزادي شمال شرق مدينة ديرك للخروج في مظاهرة؛ تنديداً باستهداف دولة الاحتلال التركي للرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في إقليم الجزيرة، زينب محمد ويلماز شرو، يوم أمس الثلاثاء، وانتهاكها للقوانين الدولية والصمت الدولي حيالها.

انطلقت المظاهرة من ساحة آزادي مروراً بالأحياء والشوارع الفرعية وسط إغلاق كامل للمحال التجارية؛ تضامناً مع المتظاهرين الذين رفعوا صور الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح زينب محمد ويلماز شرو.

وعند وصول المظاهرة إلى أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع وسط السوق المركزي، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وفي كلمة لها أمام المتظاهرين، قالت الإدارية في مجلس المرأة في ناحية ديرك وصفة مراد، وهي تحمل صورة الشابة الكردية جيني أميني التي قتلتها السلطات الإيرانية منتصف شهر أيلول الجاري، أن المظاهرة هي "رد على سياسات الإبادة التي تنتهجها القوى الدولية بالتزامها الصمت حيال الجرائم التي ترتكب بحق مواطني شمال وشرق سوريا واستهدافه المباشر لإرادة المرأة".

مؤكدة أن "الهجمات التركية تزيدهم إصراراً على تصعيد النضال لحماية مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل دماء الشهداء ونضال شعب ومكونات شمال وشرق سوريا".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(ع ع/آ)

ANHA