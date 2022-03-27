​​​​​​​أهالي ديرك يستذكرون 96 شهيداً

نظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك مراسم استذكار 96 من شهداء أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، الذين استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية وفي شمال وشرق سوريا.

بدأت مراسم الاستذكار التي أقيمت في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون لكلمة القائد عبد الله أوجلان حول قيم وتضحيات الشهداء، ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك علي أوريان كلمة قال فيها: "إن استذكارنا لشهدائنا هو تجديد للعهد بالسير على خطاهم والحفاظ على قيم ومكتسبات الثورة التي تحققت بفضل دمائهم".

كما ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، روبار ديرك، كلمة، تطرق فيها إلى الالتفاف الجماهيري حول "نوروز القائد" وأضاف: "نحن في خمسينية الكرامة والنضال والحرية وكرامة شعوب الشرق الأوسط، نحن في خمسينية نوروز والديمقراطية وأخوة الشعوب والتعايش السلمي وفلسفة الأمة الديمقراطية التي وحدت شعوب شمال وشرق سوريا في الدفاع عن قيم الإنسانية جمعاء".

وأضاف ديرك "في شخص الشهيد عكيد نستذكر جميع الشهداء الذين أوقدوا شعلة الحرية لإنارة درب الشعوب في تحقيق حريتها رغم جميع الظروف التي مرت بها المنطقة، شهداؤنا أناروا درب الحرية والكرامة لجميع شعوب ومكونات المنطقة".

لتقرئ بعدها وثائق الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمود أحمد، وسُلّمت إلى ذويهم، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA