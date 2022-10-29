​​​​​​​أهالي ديرك يستذكرون 157 شهيداً

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم السبت، مراسم استذكار لـ 157 شهيداً، من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وقوات الكريلا وقوات الدفاع الذاتي وحزب سوريا المستقبل، وذلك في مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية في ديرك.

حضر المراسم ذوو الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأهالي ديرك ومنطقتي برآف وكوجرات.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة ديرك، روبار أحمد، كلمة، أشاد فيها بتضحيات الشهداء في سبيل حماية الأرض، وقال "ناضل الشهداء منذ بداية تأسيس حركة التحرر الكردستانية في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية للشعوب المضطهدة، وقدموا أرواحهم فداء لها".

وأشار أحمد "كان هدف الشهداء من خلال اتباعهم لفكر وفلسفة القائد أوجلان هو "الحفاظ على هوية الشعوب وثقافتها والعيش بحرية وكرامة"، معاهداً في ختام كلمته "بتصعيد النضال والسير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر".

واختتمت المراسم بقراءة أسماء شهداء أشهر آب وأيلول وتشرين الأول، من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد الشهداء "المجد والخلود للشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(كروب/آ)

ANHA