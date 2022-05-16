​​​​​​​أهالي ديرك يشيعون جثمان الشهيد أكرم أوستك إلى مثواه الأخير

انطلق موكب تشييع الشهيد أكرم أوستك من أمام مشفى الشهيد هوكر، متجهاً إلى مزار الشهداء بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي.

عند الوصول إلى المزار، وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى باسم قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي كلمة وقال: "نستذكر جميع شهداء حركة التحرر الكردستانية في شخص الشهيد والشخصية الوطنية أكرم أوستك الذي أفنى شبابه في الدفاع عن حرية الشعب الكردي وقيمه التاريخية، دون الرضوخ لدولة الاحتلال التركي الفاشي".

وأضاف خيركي "إن الشهيد أكرم أوستك تعرف على فكر وفلسفة القائد ولم يتراجع عن المهام الملقاة على عاتقه حتى وصل إلى مرتبة الشهادة"، مشيراً "ما دام بيننا أمثال الشهيد أكرم لا يمكن لأي قوة النيل من حركتنا وفكر وفلسفة القائد".

بدورها، تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك، ونسة شاويش وقالت إن الدولة التركية الفاشية لا تفرق بين أي مكون ومذهب، فأي شخصية حرة تنادي بحريتها تستهدفها الفاشية التركية دون تردد".

وأشارت ونسة إلى أن "الشهيد أكرم شارك في العديد من الحملات وخاصة ضد الهجمة الوحشية التركية ومرتزقتها على كوباني، وبقي صامداً فيها حتى تحرير كوباني".

بعدها قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمود محمد وسلمت إلى ذويه، ثم وري جثمانه الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ ف)

ANHA