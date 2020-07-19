​​​​​​​أهالي ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين ولات آكري وشاهين آمد

توافدت المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها وقوات الأمن الداخلي الأسايش وقوات الترافيك إلى مركز الشهيد باور للشبيبة، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد القيادي شاهين آمد- الاسم الحقيقي محمد بالجك، الذي ارتقى إلى مرتبة الشهادة في 11 تموز الجاري في مدينة الحسكة، إثر إصابته بمرض القلب.

فيما أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد ولات آكري الاسم الحقيقي إسماعيل علي، الذي استشهد في حفتانين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت العديد من الكلمات باسم الإدارة الذاتية ومجلس عوائل شهداء ديرك، ومؤتمر ستار وعلماء الدين في ديرك وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وركزوا على تضحيات الشهداء الذين بفضلهم وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية التي أثبتت للعالم بأن الإدارة الذاتية هي خلاص الشعوب وسبيلها في العيش المشترك والتعايش السلمي.

وأضافت الكلمات "ثورة 19 تموز أثبتت لشعوب ومكونات شمال وشرق سوريا أن الإدارة الذاتية تضمن حقوق جميع شعوب المنطقة، لذا على جميع الشعوب والمكونات القيام بالواجب الملقى على عاتقها، لأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة وتاريخية.

وأشارت إلى إن الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون بكل الوسائل القضاء على تجربة الإدارة الذاتية والتجربة الناجحة بين شعوب المنطقة في التعايش السلمي وإخوة الشعوب".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيدين وسلمت لذويهما وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(كروب/س و)

ANHA