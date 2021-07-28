​​​​​​​أهالي ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين ريبر آمد وخشمان في منطقة الكوجرات

توافد المعزون إلى مركز الشهيد باور للشبيبة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين يوسف يوسف، والشهيد محمد أوزداش وبمشاركة جماهيرية غفيرة من أهالي منطقة الكوجرات وبرآف.

وبدأت المراسم في خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وجرحى الحرب وقدمت الكلمات العزاء لذوي الشهداء وعموم الشعب الكردي، وركزت الكلمات على مدى التضحيات التي تقدمها قوات الدفاع الشعبي في الدفاع عن قيم وكرامة الإنسانية جمعاء، وأكدت أنه لولا تضحيات الشهداء لما وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية والتي يعود الفضل فيها إلى دمائهم الطاهرة.

وشددت الكلمات على أن المرحلة التي تمر بها كردستان في هذه الظروف الصعبة حساسة من حيث تعرضها للهجمات والتغيير الديموغرافي، لذا يتطلب في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية توحيد الصف الكردي وعدم الانجرار وراء مخططات أعداء الشعب الكردي.

وبعد الانتهاء من الكلمات تم الاستماع إلى رسالة زوجة الشهيد محمد أوزداش التي شكرت الأهالي للقيام بواجب العزاء لزوجها، وعاهدت على السير على خطى زوجها حتى تحقيق حلم الشهداء.

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقتا الشهيدين من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وسلمتا لذويهما، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ل)

ANHA