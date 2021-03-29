​​​​​​​أهالي ديرك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد مظلوم عفرين

توافد المئات من أهالي ديرك ونواحيها التابعة لمقاطعة قامشلو إلى مركز الشهيد باور للشبيبة في ديرك، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد عبدو الاسم الحركي مظلوم عفرين.

وزيّنت ساحة مركز الشهيد باور للشبيبة بصور الشهداء والأعلام والرّموز الكردية.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، حقي بوطان، كلمة استذكر فيها بشخص الشهيد مظلوم جميع شهداء حركة التحرّر الكردستانية وشهداء مقاومة غاري.

وأضاف "إنّ الرفيق، مظلوم دوغان، أصبح منارة للأجيال، والشهيد مظلوم عفرين نهل من فكر حركة التحرّر الكردستانية حتى ارتقى إلى مرتبة الشهداء وأصبح رمزًا لحقيقة وثورة روج آفا في محاربة الفاشيّة التركية".

وتحدّثت باسم مؤتمر ستار في ناحية ديرك الإدارية، زلفة بدرو، وقالت: "وقفتنا في خيمة العزاء والإباء لنناشد الإنسانية والمنظمات الحقوقية تبيان موقفها من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ووضعه الصحي في سجون الفاشيّة التركية".

وتابعت زلفة بدرو: "إنّ المؤامرات بحق شعوب شمال وشرق سوريا مستمرة، كما تُحاك مؤامرة بحق أهلنا في شنكال، لأنّ الحكومة العراقية تفرض شروطًا على أسايش شنكال بتسليم أسلحتهم في الوقت الذي تركت فيه الإيزيديين عرضةً للقتل والمجازر على يد مرتزقة داعش".

كما ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل العضو خليل بهرو وقال: "إنّ الأسبوع الأخير من شهر آذار يسمّى بأسبوع المقاومة والنضال والبطولة، فالشهيد مظلوم عفرين ذكّرني بشهادة مظلوم دوغان الذي أصبح شعلة ومنارة للحرّية والأجيال".

وتابع بهرو "شهادة مظلوم دوغان في سجن آمد هزّت كيان الدولة الفاشيّة التركية وأعطت معنويات لشعوب المنطقة بعدما أضرم النار في جسده وأطلق صرخته (المقاومة حياة)".

كما تحدّث باسم مجلس ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو العضو، صالح الكنو، وقال: "فكر الإدارة الذاتية بما يحمله من مضمون الحرية والديمقراطية يشكّل خطرًا على العروش الفاشيّة".

وتابع الكنو "إنّ الشعب يملك مقوّمات النصر من فكر وفلسفة القائد، كما نملك مقاتلين أبطال يقفون بصلابة في وجه العدو، ونملك شهداء ضحّوا بحياتهم، فالشعب الذي يملك كل هذه المقومات فهو شعب منتصر لا محالة".

تاليًا قرأ عضو مجلس أُسر الشهداء في ناحية ديرك، محمود أحمد، وثيقة الشهيد مظلوم عفرين وسُلِمت إلى ذويه وسط زغاريد الأمّهات والشّعارات التي تُمجّد الشهداء.

وبدوره تحدّث قاسم عبدو باسم أسرة الشهيد مظلوم وعاهد بالسير على خطا جميع شهداء الحرية حتى تحقيق آمالهم".

(ع ع /م ح)

ANHA