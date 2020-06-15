​​​​​​​أهالي ديرك ينددون بالقصف التركي على شنكال ومخيم مخمور

توافد المئات من أهالي مدينة ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني إلى ساحة آزادي للتنديد بالقصف التركي على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي.

وانطلقت التظاهرة من ساحة آزادي ورفع خلالها المتظاهرون صور الشهداء والأعلام والرموز الكردية وجابت شوارع مدينة ديرك وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال ومخمور، وتوجهت نحو ساحة الشهداء لتتحول إلى تجمع جماهيري.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها" لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"،" نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان".

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك صاحب عثمان كلمة قال فيها :" إن القصف التركي على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي هو استمرار للسياسة التركية لإبادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة عامة، ولكن جرائمها هذه لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وعزيمة للتمسك بمطالبه وحقوقه المشروعة".

وناشد عثمان جميع القوى الكردستانية والشعب الكردي داخل وخارج كردستان للانتفاض وتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر العدوان التركي.

(كروب/ل)

ANHA