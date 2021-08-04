​​​​​​​أهالي ديرك يجددون العهد للشهداء في مراسم تشييع الشهيد ابراهيم تورغوت

وتجمع المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد ابراهيم تورغوت الاسم الحركي خالد أبو روكن، وعند استلام المشيعين جثمان الشهيد من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا بموكب مهيب ضم العشرات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

بعد وصول موكب التشييع إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة القيادي في الحزب الشيوعي الثوري توفان بيركلش وقال: سنصعد من نضالنا ضد المحتلين والفاشيين حتى تحقيق الحرية ورفع الظلم والاضطهاد عن جميع الشعوب التواقة للحرية.

متابعاً "إن الشهيد خالد أبو روكن انضم في بداية الثمانينيات إلى القوى والأحزاب الثورية وشارك في القتال والنضال في فلسطين والتحق بثورة روج آفا للقتال ضد مرتزقة داعش والفاشية التركية".

وبدورها تحدثت الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف وعزت المشيعين ورفاق درب الشهيد في شخص الشهيد خالد أبو روكن الذي ناضل ضد القوى الفاشية والمحتلة لتحقيق الحرية والكرامة للشعوب التواقة للحرية، وأضافت بروين: " الشهيد خالد دافع عن قيم وحرية الإنسانية وناضل لتحرير الشعوب في أصقاع العالم".

وأشارت بروين إلى أن الشهيد خالد أبو روكن تعرض للاعتقال من قبل الفاشية التركية وتعرض للظلم والتعذيب على يدها، ورغم ذلك لم يتراجع خطوة عن النضال".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي وسلمت إلى رفاق دربه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

ومن ثم حمل رفاق درب الشهيد جثمانه إلى مزار الشهيد خبات ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ل)

ANHA