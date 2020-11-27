​​​​​​​أهالي ديرك يحتفلون بذكرى ميلاد حزب العمال الكردستاني

شارك الآلاف من أهالي ديرك وبرآف ومنطقة الكوجرات في احتفالية بالذكرى الأربعين لميلاد حزب العمال الكردستاني، حيث زينت مركز الشبيبة بصور قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان وصور مؤسسي الحركة ورموز واعلام حركة التحرر الكردستاني ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقف المحتفلون دقيقة صمت، ومن ثم تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ديرك حقي آرارات وهنأ ميلاد الحزب على قائد الشعب الكردي ورفاق دربه والشهداء والمقاتلين في جبهات القتال، وقال :" إن انطلاقة حركة التحرر الكردستاني وحد الشعب الكردي في الأجزاء الاربعة، والدفاع عن القيم الإنسانية والشعوب المطالبة بحريتها".

وأشار حقي" إن فكر وفلسفة القائد انتشر في أصقاع العالم، رغم وجود القائد في سجن ايمرالي، إلا أن الشعوب المطالبة بحريتها وحقوقها يسيرون على نهجه وفلسفته، لأن القائد آبو ناضل ولا يزال يناضل من أجل الشعوب المضطهدة".

وبعد الانتهاء من كلمة مجلس عوائل الشهداء، قدم فرقة جودي عدد من الأغاني الثورية والفلكلورية والرقص والدبكة الكردية والدبكات الكوجرية.

وانتهى الحفل بإشعال النار وعقد الحضور الدبكات على وقع الأغاني الكردية الثورية.

(ع ع/ل)

ANHA