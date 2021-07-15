​​​​​​​أهالي ديرك يحتفلون بحلول الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19  تموز

توافد أهالي ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب الوحدة الوطنية إلى مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية للمشاركة في احتفال ذكرى ثورة 19 تموز.

وزينت ساحة مركز الشهيد باور بصور القائد أوجلان وصور الشهداء ولافتات كتب عليها" تحيا أخوة الشعوب"، " تحيا وحدة الشعب الكردي، وتموت الخيانة".

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك من قبل محمد شريف وقال" دماء الشهداء وحدت الشعوب في شمال وشرق سوريا، وترسخت فكرة الأمة الديمقراطية بين مكونات وشعوب المنطقة التي تحققت نتائجها وتأسست الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا".

كما ألقت باسم مؤتمر ستار ديرك، شادية يوسف كلمة قالت فيها:" إن ثورة 19 تموز استمدت بنيانها من مقاومة 14 تموز وحققت نجاحها على جميع الأصعدة وكان نتاج هذه الثورة تحرير المرأة ومشاركتها في جميع الميادين السياسية والعسكرية والعلاقات الخارجية وغيرها".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك محمد عبدالرحيم كلمة بارك فيها ثورة 19 تموز على جميع عوائل الشهداء وشعوب ومكونات المنطقة، وقال: "مع بدء الأحداث في سوريا خرجت العديد من الأصوات وتحت مسميات مختلفة ونادوا بالحرية، إلا أنهم خرجوا من مسار الثورة ووقعوا في فخ الدول الإقليمية وخرجت الثورة السورية عن مسارها الحقيقي".

وأضاف عبدالرحيم:" إلا أن جميع المعارضين والذين نادوا بربيع الشعوب أصبحوا تحت خدمة الاحتلال التركي، إلا النهج الثالث والذي اتخذته الإدارة الذاتية وحققت به نجاحاً كبيراً في كافة المجالات ووحدت بين الشعوب دون أي تمييز أو عرق أو دين".

كما قرئت برقية تهنئة مقدمة باسم منظمات مدنية وعدد من الأحزاب السياسية في منطقة ديرك وباركوا الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز على عوائل الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن عدداً من الأغاني الثورية وسط عقد المشاركين حلقات الدبكة الفلكلورية على أنغام الموسيقا الكردية.

(ع ع/ل)

ANHA