​​​​​​​أهالي ديرك يدعون القوى الكردستانية إلى القيام بواجبها تجاه ما تتعرض له حفتانين

تجمع، اليوم حشد من أهالي منطقة ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ساحة الحرية، للتظاهر ضد الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان وبشكل خاصة منطقة حفتانين، وتجاوزاتها وانتهاكاتها المستمرة وقصفها لمناطق شمال وشرق سوريا.

التظاهرة انطلقت من ساحة الحرية وسط إغلاق المحال التجارية، وردد المتظاهرون شعارات تندد بالهجمات التركية، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الهجمات؛ كما رفع المتظاهرون صور ضحايا القصف التركية على كردستان وحفتانين.

"لا للاحتلال التركي الداعشي"

وجال المتظاهرون الشوارع الفرعية في سوق المدينة، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة حفتانين ضد الهجمات التركية، كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لا "للاحتلال التركي الداعشي".

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء ليتحوّلوا بعدها إلى تجمع جماهيري، وهناك تم الإدلاء ببيان إلى الرأي العام العالمي من قبل الإدارية في مؤتمر ستار آسيا يوسف، وجاء في نص البيان ما يلي:" نحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت أشرس المجموعات الإرهابية على مدى سنوات، وفي هذه المرحلة التاريخية، إلا أن الاحتلال التركي ورغم انشغال العالم بانتشار وباء فيروس كورونا لم يوقف ممارساته وقصفه الوحشي على مناطق شمال وشرق سوريا وحفتانين ومناطق الدفاع المشروع".

ودعت آسيا يوسف باسم المتظاهرين حكومة إقليم كردستان إلى الخروج عن صمتها، والقيام في هذه المرحلة التاريخية بمهامها، كما ناشدت جميع القوى السياسية الكردستانية الوقوف وقفة واحدة في وجه الممارسات التي يرتكبها الاحتلال التركي في الأجزاء الكردستانية، والقيام بواجبها الوطني والإنساني حيال ما تتعرض له حفتانين.

(كروب/أ ب)

ANHA