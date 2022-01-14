​​​​​​​أهالي ديرك وكركي يستذكرون الشهيد خبات ديرك

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الـ ١١ لاستشهاد المناضل خبات ديرك، أحد أعمدة ثورة روج آفا، وأحد مؤسسي وحدات حماية الشعبYPG ، محمود رمضان محمد (خبات ديرك) الذي استُشهد برصاصة غادرة من قبل أحد أتباع المجلس الوطني الكردي في مدينة قامشلو.

وتوافد أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي، ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء ووفد من هيئات الإدارة الذاتية إلى مزار الشهيد خبات في ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد المناضل خبات ديرك.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة الصمت، تلاه إلقاء كلمة باسم عائلة الشهيد، من قبل شفان محمد، ابن شقيق الشهيد خبات، الذي استذكر في شخص الشهيد خبات جميع شهداء الحرية.

وأكد شفان محمد على ضرورة السير والنضال حتى تحقيق مبتغى الشهداء، وقال "إعلاء راية الحرية عبر تعزيز تنظيم الشعب على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان".

وعاهد في ختام حديثه، بمتابعة السير على درب جميع الشهداء. وانتهت مراسم الاستذكار بوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد.

(ك-ع/آ)

ANHA