​​​​​​​أهالي ديرك وكركي لكي يستذكرون الشهيد خبات ديرك

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، اليوم السبت، مراسم استذكار الشهيد، خبات ديرك في ملعب كورنيش المغلق في الناحية، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والنسائية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى شقيق الشهيد خبات ديرك، حسين رمضان، كلمة قال فيها "وهب الشهيد خبات حياته للنضال وكافح من أجل حرية الشعب الكردي وتحقيق العدالة للشعوب".

وتابع رمضان: "نحن أسرة الشهيد، نعاهد بالمضي قدماً على نهجه وسنتجاوز كافة الصعاب ونحقق أهداف الشهداء في شمال وشرق سوريا".

واختتم رمضان كلمته، "كلما اشتدت هجمات العدو ومخططاته على شعبنا، فإننا سنرفع من وتيرة النضال في وجه هجمات الاحتلال التركي التي لم ولن تتوقف؛ لأنها تخاف من إرادة المناضلين والمقاومين، لذلك تخطط دوماً؛ للنيل من مكتسبات الشعب الكردي".

من جهتها، قالت عضوة الهيئة الإدارية لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف، كلمة قالت فيها "الشهيد خبات ديرك أسس روح ارتباط الشعب بأرضه والدفاع عنها، وخلق مبدأ المقاومة للشعب في شمال وشرق سوريا، وبفضل نضاله ورفاقه وفلسفة القائد أوجلان أصبحت ثورة شمال وشرق سوريا؛ مثالاً للجميع من خلال تكاتف الشعب ووحدته وإرادته وإفشال كافة المخططات الاحتلالية".

وانتهت مراسم استذكار الشهيد، خبات ديرك بترديد شعار "الشهيد حي لا يموت".

(ك ع/ ل م)

ANHA