​​​​​​​أهالي ديرك وكركي لكي يشيعون جثمان الشهيد أحمد كاباري إلى مثواه الأخير

تجمّع المئات من أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي التابعتين لمقاطعة قامشلو أمام مشفى الشهيد هوكر، لاستلام جثمان عضو حركة المجتمع الديمقراطي أحمد كاباري (الاسم الحقيقي أحمد جفيك)، الذي استشهد في 8 آذار الجاري، إثر نوبة قلبية حادة في مدينة قامشلو.

بعد استلام جثمان الشهيد، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار الشهيد خبات ديرك.

مع وصول الموكب إلى المزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمد شريف، قال خلالها: "واجبنا اليوم هو السير على خطا الشهداء واستذكارهم، والسعي للوصول إلى أهدافهم المتمثلة في تحقيق الأمن والأمان".

حسين جفيك ابن عم الشهيد، وصفه بأنه مثال في "النضال والمقاومة، وكان يتحلى بروح رفاقية عالية ضمن عمله".

ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود أحمد، وثيقة الشهيد أحمد جفيك وسلمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد خبات، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجد الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA