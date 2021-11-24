​​​​​​​أهالي دير الزور يؤكدون على مضيهم ودعمهم للإدارة الذاتية

وكان مجلس الشعب في بلدة هجين قد نظم أمس اجتماعاً في بلدة السوسة في المجمع التربوي، فيما نظم اجتماعاً مماثلاً اليوم في هجين بمركز الشبيبة، وذلك بحضور عدد من الأهالي إلى جانب عدد من الفعاليات المدنية والنسائية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.

وتطرقت الاجتماعات لوسائل الحرب الخاصة وبث الإشاعات التي قامت بها حكومة دمشق في الآونة الأخيرة حول تسليم مناطق من دير الزور لقوات حكومة دمشق.

دحض الرئيس المشترك لمجلس الشعب بهجين صلاح السلمان خلال الاجتماعين تلك الإشاعات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كل شبر تحرر بفضل دماء أبناء المنطقة غير قابل للمساومة أو التنازل عنه لأي طرف كان.

كما تركز الاجتماعات على التهديدات التركية الأخيرة ومحاولتها احتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سورية في ظل الصمت الدولي على جرائمها وتهديداتها.

وخلال اجتماع اليوم وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحدثت الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور منى العويد عن آثار العنف الممارس ضد المرأة وتأثيره على المجتمع ككل وخاصة في ظل الاحتلال.

وأعرب الأهالي خلال الاجتماعات عن دعمهم ووقوفهم خلف قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية التي أكدوا أنها الحل الوحيد لإنهاء كل مآسي الشعب السوري.

أيضاً تطرقت الاجتماعات لبعض الأمور التنظيمية والخدمية والنواقص التي تعاني منها المنطقة ومناقشة سبل حلها وتفاديها.

واختتمت الاجتماعات ببيانين، بيان اجتماع أمس كان باسم رؤساء المجالس وإداريين ووجهاء ومثقفي وموظفي ناحية السوسة ألقاه الرئيس المشترك لمجلس المراشدة أسعد الدخيل الذي شدد على رفض الأهالي لأي شكل من الاحتلال، مندداً بالصمت الدولي على جرائم تركيا وتهديداتها واستهدافها للمدنيين الأبرياء وارتكاب المجازر بحقهم.

فيما شدد البيان الختامي لاجتماع الأهالي في هجين اليوم والذي قرأه الإداري بمجلس الشبيبة غنام الأحمد على تصعيد النضال والمقاومة بوجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أيضاً "لن نساوم على دماء شهداءنا وتضحياتهم النبيلة وبدورنا سنكون يداً واحدة مع الادارة الذاتية وقوات سوريا الديموقراطية ضد من يحاول التطاول على أراضينا وشعبنا وسنكون يداً من حديد في وجه هؤلاء المحتلين والمرتزقة والمخربين".

(ث ع/مـ)

ANHA