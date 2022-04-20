​​​​​​​أهالي دير الزور يخرجون في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان

وانطلقت المظاهرة من أمام مخيم أبو خشب وصولاً إلى العقد الثالث من المخيم، رفع خلالها المتظاهرون يافطة كتب عليها "لا للاحتلال التركي لندافع عن مكتسبات الثورة ونحميها".

ليتوقف بعدها المتظاهرون دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلى تجمع نساء زنوبيا، ببيان أدان فيه هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا.

البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في التجمع زهرة التاية، أكد أن الهجمات مؤامرة دولية أخرى تستهدف الشعب الأعزل الذي لا تحميه أي قوانين دولية.

كما أدان مواقف الدول التي تناصر الاحتلال التركي في هجماته مثل "النظام البعثي ومسعود البرزاني، من خلال بناء جدار عازل بين سوريا والعراق، والحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومخيم الشهباء".

معرباً عن تضامنه مع قوات الكريلا والوقوف في وجه أي عدو يحاول النيل من "كرامتنا وأراضينا، فكلنا مشاريع الشهادة أو النصر".

في السياق، أدان بيان لحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في دير الزور الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وعلى مناطق آفاشين وزاب ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع، واستخدامه كافة أنواع الأسلحة في هجوم على قوات الكريلا.

مشدداً على وقوف الشعب سداً منيعاً ضد كافة سياسات الإبادة التي ترتكب بحق المكونات.

البيان طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه السياسات الوحشية وقتل الأبرياء لتحقيق مطامع الدولة التركي الفاشية،

كما جددت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة تأكيدهما بالوقوف في وجه هجمات الإبادة، حتى نيل الحرية".

(ع ع/ي م)

ANHA