​​​​​​​أهالي دير الزور يدعون إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق القائد عبد الله أوجلان

نظّم مجلس دير الزور المدني اليوم، مظاهرة تنديداً بتسليم سلطات الاحتلال التركي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، شارك فيها الأهالي وأعضاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية في دير الزور.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس دير الزور المدني الواقع في منطقة السبعة كيلو في دير الزور، وسط رفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وجابت الشارع العام في منطقة السبعة كيلو وسط ترديد الشعارات "لا حياه بدون القائد"، "تسقط دولة الاحتلال التركي"، "تسقط المؤامرة الدولية"، وصولاً إلى دوار المعامل.

وتحولت المظاهرة هناك إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني فتحي العطيش كلمة، أكد فيها: "نقف اليوم وقفة احتجاجية ضد سياسة الدولة التركية الممنهجة ضد القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان".

ودعا "جميع دول العالم للوقوف أمام هذه الدولة الفاشية وفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وإنزال أشد العقوبات بحق الدولة التركية الفاشية".

كما دعا "جميع الحقوقيين وكل المكونات ومجلس الأمن إلى الوقوف في وجه الدولة التركية ومحاسبتها على ما تقوم به من انتهاكات بحق قائدنا العظيم عبد الله أوجلان".

(ع ع/أم)

ANHA