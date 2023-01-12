​​​​​​​أهالي دير الزور والشدادي يشيّعون جثمان المقاتل زاهد الحسين

توافد العشرات من أهالي ناحية الشدادي وريف دير الزور إلى مزار الشهداء في الشدادي بمقاطعة الحسكة؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل، زاهد عيد الحسين (الاسم الحركي: صور).

انطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيدة سارية في الحسكة، باتجاه مزار الشهداء في الشدادي.

وعند وصول الموكب إلى المزار، قدم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في بلدة الصور بريف دير الزور، غيث الخلف، كلمة أشار فيها إلى تضحيات الشهداء وقال "هؤلاء الشهداء يسطرون بدمائهم أروع ملاحم البطولة والفداء في سبيل نيل حياة كريمة".

من جانبه، قال القيادي في مجلس دير الزور العسكري خضر الكدرو، "إن الشهيد زاهد الحسين مثل بقية رفاقه، ضحى بدمائه الطاهرة؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار، فله منا أسمى آيات الإجلال والإكرام، ونعاهده بالمضي قدماً في طريق المقاومة حتى تحقيق النصر".

مضيفاً: "قدّمنا آلاف الشهداء ومن جميع المكونات، لكي نحيا في هذا المشروع الديمقراطي الحر في وقت يحارب فيه الجميع هذا المشروع لإفشاله، وخاصة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، آيات الإبراهيم، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه، ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(م ح)

ANHA