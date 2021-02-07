​​​​​​​أهالي بلدة تل حوذان يستنكرون مقتل 3 شبان على يد قوات حكومة دمشق

وقال أهالي البلدة بأن قناصة قوات حكومة دمشق المتواجدين في جبل عرودة استهدفوا الشبان الثلاثة أثناء صيدهم للأسماك على أطراف نهر الفرات قبل أيام.

واحتشد عدد من أهالي البلدة للاحتجاج على الحادثة، إذ قال الرئيس المشترك لمجلس تل حوذان أحمد الحسين متحدثا باسم المجتمعين "إننا نعيش أياماً حزينة، هذه الأيام الكئيبة سيذكرها التاريخ لمئات السنين، فقدنا ثلاثة شباب هم في ربيع أعمارهم و هم الشهداء الحقيقيون لأنهم يعملون من أجل لقمة العيش أمام اهلهم وأبنائهم".

وقال أحمد الحسين بأنه "في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مناطقنا في شمال شرق سوريا لم تتوقف الأعمال العدائية والانتهاكات الجسيمة من قبل الميليشيات التي تعمل تحت إمرة النظام السوري".

وأكد بأنهم كأهالي قرى المسطاحة "دعاة السلام ولسنا دعاة الحرب، نحن نحب السلام ونعشق الحرية سنناضل يداً بيد ضد كل قوى خارجية حتى يستقر الأمن والأمان في الشمال السوري".

(كروب/ج)

ANHA