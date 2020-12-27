​​​​​​​أهالي بلدة أبو قلقل في منبج: نؤمن بوحدة المصير والتراب السوري

ودعا مجلس المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية وبالتنسيق مع خط أبو قلقل جنوب منبج إلى المظاهرة الحاشدة التي نُظمت للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى، شارك فيها المئات من أهالي خط المحترق وتل حوذان.

وانطلقت المظاهرة من أمام دار المرأة في بلدة أبو قلقل، وسط رفع أعلام مجلس منبج العسكري ومجلس المرأة الشابة والشبيبة الثورية وعوائل الشهداء، ولافتات كتب عليها "بوحدة الشعوب سننتصر على الاحتلال التركي"، "لا نقبل باتفاق يقتلنا ويدمر مدينتنا"، "إرادتنا أقوى من تهديداتكم".

ولدى وصول المتظاهرين إلى مجلس خط أبو قلقل وسط البلدة وقفوا دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ومن ثم أُلقي بيان باسم مجلس المرأة الشابة ألقته عضوة المجلس سيدانا حنوش.

وجاء في نص البيان ما يلي:

باسم اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية في منبج وريفها ندين ونستنكر الهجمات التركية على المنطقة، في ظل الانتهاكات اليومية من قبل المحتل التركي وأعوانه على مرأى ومسمع الدول الضامنة للاتفاقات الدولية لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، وما تزال الفاشية التركية مستمرة باختراقاتها على ناحية عين عيسى والاستهداف المباشر للمدنيين في محاولة تهجير ما تبقى من الشعب، باتباع كل الأساليب الممنهجة لضرب الأمن والاستقرار في مناطقنا وضرب مشروع الأمة الديمقراطية التي تتلون بألوان التآخي والتعايش المشترك.

وإن الدولة الرأسمالية والمحتلة تسير نحو كسر إرادة الشعوب التي تحيا من أجل العيش بكرامة، فشعوب المنطقة تسير بالنضال نحو تحقيق أهدافها بأن تنال حقوقها بشكل حرّ وديمقراطي، إلا أن المحتل التركي وأعوانه يتعمدون كسر هذا النضال، من خلال ارتكاب المجازر وقتل المدنيين لزرع الخوف بين شعوب المنطقة، فانتصارات قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ضد أكبر قوة إرهابية وتحرير المنطقة من داعش، أثبتت للعالم أنها القوة الوحيدة التي تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، ولذلك تعمد الدولة المحتلة إلى كسر إرادة شعوب المنطقة، من خلال شن هجماتها واحتلالها لمناطق شمال سوريا.

ونحن من هنا من مدينة منبج، نؤكد أن نضالنا مستمر والانتصارات حتمًا للشعوب الحرة، ونحن في حركة المرأة الشابة والشبيبة الثورية في منبج نقول إننا نقف صفًّا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان الأمن والسلام للشعب وللحفاظ على مكتسبات الثورة.

وننادي كافة الشبيبة وشعوب المنطقة بالوقوف في وجه مخططات المحتل التركي الاستبدادي، ونقسم أننا سوف نكون فدائيّين لكسر كافة المخططات التي تهدم مشروعنا الديمقراطي، وسنرفع من وتيرة نضالنا، ونعمل على تحرير كافة أراضينا المحتلة، ونسير على خطا الشهداء، ونكون لائقين بثورتنا ثورة العز والكرامة ثورة الشعب الحر".

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإدارة منبج محمد خير شيخو كلمة قال فيها "تركيا يقلقها مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع أخوة الشعوب، لذلك تحاول بشتى الوسائل تدميره، ونوجه خطابنا إلى الأطراف الضامنة لوقف التصعيد في المنطقة ووقف إطلاق النار، أن يكون موقفها واضحًا حيال هذه الاعتداءات والانتهاكات".

وأضاف محمد خير "نحن نؤمن بوحدة المصير ووحدة التراب السوري، والانتماء السوري لهذه الأرض، لا نفرق بين أي شبر من أرض سوريا".

وفي ختام المظاهرة، ألقى الرئيس المشترك للمجلس المدني لخط أبو قلقل، رياض العلاوي، كلمة قال فيها "إننا جميعًا نرفض التدخل التركي في الأراضي السورية، ونقف جميعًا في وجه المخططات التركية الهادفة إلى احتلال الأراضي السورية، كما ندين الصمت الدولي عن هذه الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية بحق شعبنا".

(كروب/ج)

ANHA