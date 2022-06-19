​​​​​​​أهالي باشور يودعون جثمان الشهيد فرهاد شبلي

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، صباح الجمعة الماضي، سيارة في قضاء كلار في السليمانية، أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر.

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس السبت، عن استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي، الذي كان في زيارة لمدينة السليمانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية والعلاج.

وحمّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الحكومة العراقية وحكومة جنوب كردستان المسؤولية، وطالبتهما بتوضيح موقفهما من العمل الإرهابي الذي ارتكبته الدولة التركية.

وتجمّع اليوم، المئات من أهالي أجزاء كردستان الأربعة بالإضافة إلى أعضاء وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، أمام مؤسسة الطب العدلي وسط مدينة السليمانية، لتوديع جثمان الشهيد فرهاد شبلي.

وانطلق موكب التشييع من أمام الطب العدلي، وتوجه نحو معبر سيمالكا بين روج آفا وباشور، ليوراى الثرى هناك.

وردد الأهالي الشعارات "الموت للخونة، المجد والخلود لشهداء الحرية"

(ل م)