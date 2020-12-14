​​​​​​​أهالي عين عيسى: هذه أرضنا وليست أراضٍ تركية

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الأخيرة من هجماتهم ضد ناحية عين عيسى وريفها، فيما يبدي مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مقاومة باسلة لصد الهجمات، كما أن أهالي ناحية عين عيسى عبّروا عن استيائهم إزاء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وعلى الرغم من القصف المتواصل والهجمات المستمرة التي تتعرض لها ناحية عين عيسى بشكل يومي، يؤكد الأهالي تمسكهم بأرضهم، ومواصلة أعمالهم اليومية، حيث تشهد المدينة حركة اعتيادية فيما الأسواق والأفران مفتوحة أمام الأهالي.

وتحدث عدد من أهالي ناحية عين عيسى لوكالتنا، مؤكدين أن هجمات جيش الاحتلال التركي أسفرت، حتى الآن، عن فقدان الأطفال وانهيار العديد من المنازل، وكذلك تمسكهم بأرضهم "مهما تعرضنا للهجمات فإننا لن نتخلى عن أراضينا وأملاكنا، ولا يحق للدولة التركية أن تحتل أراضينا، هذه أرضنا وليست أرض الدولة التركية".

(ك)

ANHA