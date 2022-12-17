​​​​​​​أهالي عين عيسى يخرجون في مظاهرة للمطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية

شارك في المظاهرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في المقاطعة، المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

انطلقت المظاهرة من دوار الانضباط العسكري وصولاً إلى دوار الشهيد جودي وسط الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "الحرية للقائد عبد الله أوجلان هي ضمان لحرية الشعوب ومفتاح لحل الأزمة في المنطقة"، وصور القائد.

وعند وصولها إلى دوار الشهيد جودي، وسط الناحية، ألقى المتحدث باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود، كلمة؛ ندد فيها بالعزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي.

مبيناً أن "تركيا بفرضها هذه العزلة تنفذ مخططات الدول الاستعمارية والمعادية للحرية والسلام للشعوب المضطهدة التي لطالما عمل القائد لنيلها".

وأضاف "إن دولة الاحتلال التركي تهاب فكر القائد الذي انتهجه لتحرير الشعوب وتطبيقه على الواقع؛ كونه يؤثر على سياستها القمعية".

وختم محمود بالقول إنهم يتسلحون بأيدلوجية وفكر القائد الأممي وأنهم بروح النضال والمقاومة سيكسرون العزلة المفروضة على القائد، ويحطمون المخططات العدائية اتجاه الشعوب السورية.

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات تحيي القائد عبد الله أوجلان "لا حياة من دون القائد".

(د)

ANHA