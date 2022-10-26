​​​​​​​أهالي عين عيسى يخرجون بمظاهرة حاشدة تنديداً بالهجمات الكيماوية التركية على مقاتلي الكريلا

نظمت المظاهرة التي انطلقت من دوار الديكان في الجهة الجنوبية لمركز ناحية عين عيسى باتجاه دوار الشهيد جودي وسط الناحية، من قبل لجنة الشبيبة بمجلس عوائل الشهداء بمقاطعة كري سبي.

حمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "شركاء الهجمات الكيماوية سيدفعون الثمن، ندين ونستنكر العمل الإرهابي لأمير داعش الكيماوي الإرهابي" بالإضافة إلى أعلام قوات سوريا الديمقراطية وحركة الشبيبة الثورية السورية، ورفعوا صور شهداء مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا) الذين استشهدوا نتيجة استهدافهم بالسلاح الكيماوي، وصور القائد عبد الله أوجلان.

ورددوا شعارات "عاشت مقاومة الكريلا"، و "عاشت مقاومة قسد"، و "لا للاحتلال التركي"، و "لا للصمت الدولي".

عند الوصول إلى دوار الشهيد جودي، ألقى المتحدث باسم لجنة الشبيبة بمجلس عوائل الشهداء بمقاطعة كري سبي، مجد حسام، كلمة استنكر من خلالها "العمل الجبان واللاأخلاقي لدولة الاحتلال التركي" عبر استهدافها لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي بالأسلحة الكيماوية والتي أدت مؤخراً لاستشهاد 17 مقاتلاً.

وندد حسام بصمت القوى الدولية على هذه الجريمة واستخدام تركيا للسلاح الكيماوي، معتبراً إياها شركاء بالجريمة لصمتها وعدم تحركها حيال الهجمات التي تستهدف مقاتلي الحرية (الكريلا) والشعوب.

ودعا في ختام كلمته كافة الشعوب لرص الصفوف ومساندة مقاومة الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عنهم بوجه آلة الحرب التركية الهمجية الهادفة إلى سلب حريتهم واحتلال أراضيهم.

بدوره بيّن الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية عين عيسى، صبري نبو، خلال كلمة له، أن جرائم المحتل التركي بحق مقاتلي الحرية ليست بالجديدة وهي طريقه للهزيمة لا سيما بعد تصعيد النضال والدفاع المشروع عن الشعوب من قبل مقاتلي الكريلا الذين يدافعون عن شعوبهم وكرامتهم بوجه آلة القتل والتدمير التركية.

وأكد نبو أن صمت القوى الدولية حيال استخدام الأسلحة الكيماوية يدحض ادعاءاتها باتباع القوانين الدولية التي تحرم استخدام هذه الأسلحة القاتلة والمهددة للبشر والبيئة.

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(د)

ANHA