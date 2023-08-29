​​​​​​​أهالي عين عيسى يعبرون عن رفضهم للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

نظّم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي اليوم، مظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، انطلقت من أمام الجامع الكبير واتجهت نحو دوار الشهيد جودي وسط ناحية عين عيسى، بمشاركة المئات من أهالي الناحية ومهجري مقاطعة كري سبي، وهم يرددون الشعارات التي تنادي بحرية القائد وتحيي مقاومة السجون "لا حياة بدون القائد"، و "لا للعزلة المفروضة على القائد"، و "تحيا مقاومة السجون".

ولدى وصول المظاهرة إلى الدوار، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي صبري نبو كلمة أدان فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعا إلى رفع وتيرة النضال لتحقيق حرية القائد الجسدية.

وندد بصمت المنظمات الإنسانية حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان من انتهاكات في إمرالي، وطالبها بتحمّل مسؤولياتها بالكشف عن الوضع الصحي للقائد.

وانتهت المظاهرة بترديد "بالروح بالدم نفديك يا قائد".

وفي سياق متصل، أدلت أمهات الشهداء في ناحية عين عيسى ببيان، أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية قرئ من قبل إدارية المجلس، نورا الأحمد بحضور أمهات وزوجات الشهداء بمقاطعة كري سبي.

ندد البيان بالعزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان ومنعه من أبسط حقوقه التي تقرها القوانين والمواثيق الدولية كزيارة ذويه وموكليه واللقاء به.

وانتقد البيان صمت القوى الدولية والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها لجنة مناهضة التعذيب (CPT) حيال ما يتعرض له القائد ورفاقه من انتهاكات في سجون دولة الاحتلال التركي.

وشدد البيان "لن ندّخر جهداً وسنرفع من وتيرة النضال والمقاومة حتى نحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

(د)

ANHA