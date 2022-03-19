​​​​​​​أهالي عين عيسى ومهجرو كري سبي يحتفلون بعيد نوروز

ونظمت الاحتفالية التي أقيمت في الحديقة العامة، وسط الناحية، من قبل لجنة الشبيبة في مجلس مقاطعة كري سبي، بمشاركة المئات من أهالي ناحية عين عيسى وريفها ومهجري مقاطعة كري سبي.

بدأت الاحتفالية بإيقاد أمهات الشهداء شعلة نوروز، تلاه إلقاء كلمة لنائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو رحب فيها بجميع الحضور، وبارك هذه المناسبة على جميع أهالي شمال وشرق سوريا.

فيما ثمنت الناطقة باسم عوائل الشهداء فيدان مصطفى خلال كلمة ألقتها في الاحتفالية تضحيات الشهداء التي بفضلها تنعم المنطقة وشعبها بالسلام والاستقرار والحرية وتحتفل بعيد نوروز، عيد الانتصار على الظلم والطغاة.

وأضافت "مقاومة وتضحيات الشعب السوري في مقاطعة كري سبي استطاعت أن تقهر المحتل وتلجمه عن تطبيق مخططاته الاستعمارية بقضم المزيد من الأراضي السورية لاستعباد أهلها".

قدمت بعدها عدة عروض فنية تضمنت غناء شعبياً ورقصات ودبكات فلكورية، لفرقة الهلال الذهبي الغنائية وفرقة الشهيد يكتا المسرحية، وفرقة مدرسة الشهيد إسماعيل الحمد، بالإضافة إلى فرقتي الفلكلور العربي "الدبكة العربية والدحة البدوية".

(ج)

ANHA