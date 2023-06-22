​​​​​​​أهالي عن شهداء المجزرة: سنجعل من ذكراهم دافعاً جديداً للنضال

استهدفت مسيّرة مسلحة تابعة لدولة الاحتلال التركي يوم 20 حزيران، سيارة لمجلس مقاطعة قامشلو، على الطريق الواصل بين تربه سبيه وقامشلو، أسفر عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما، بالإضافة إلى إصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون.

الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي وارتكاب مجازر بحق الأهالي،

أثارت هجمات ومجازر الاحتلال التركي سخط الأهالي في شمال وشرق سوريا، وفي هذا السياق خرج اليوم، المئات من أهالي مدينة ديرك وقرى كوجرات وبرأف وممثلين وممثلات عن المؤسسات والمجالس في ديرك في مظاهرة حاشدة.

انطلقت المظاهرة من ساحة الحرية، وجابت الأحياء الرئيسة لمدينة ديرك وسط ترديد هتافات تخلد الشهداء باللغة الكردية " Şehîd namirin (الشهداء خالدون)"، ورفع صور شهداء مجزرة التي ارتكبت بحق إداريتي وعضو مجلس مقاطعة قامشلو.

بعد وصول المتظاهرون للسوق المركزي وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بديرك، وصفية مراد، كلمة تقدمت في مستهلها بالعزاء لذوي شهداء المجزرة.

وأكدت وصفية بأن الهجمات التركية لن تردعهن عن النضال والمقاومة كنساء، بل تعزز من تكاتفهن أمام مخططات الإبادة التي تنتهج بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

ودعت في الختام لتصعيد النضال وحماية مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل نضال وتضحيات أبنائها وبناتها، وأنهت كلمتها قائلةَ "لنجعل من ذكراهم دافعاً جديداً لتحقيق النصر عبر تنظيم صفوفنا".

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه نظم مؤتمر ستار في السياق نفسه مظاهرة تحت شعار "تنظيم المرأة جواب لهجمات الاحتلال"، شارك خلالها مكونات الناحية من كرد وعرب وسريان وممثلين عن الأحزاب السياسية وعضوات مؤتمر ستار وممثلين عن المؤسسات والمجالس المدنية والأمنية في تربه سبيه.

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، وسط رفع المتظاهرين لصور شهداء المجزرة التي ارتكبت على طريق قامشلو – تربه سبيه، وشعار المظاهرة.

وبعد وصول المتظاهرون لوسط السوق المركزي في تربه سبيه توقفت المظاهرة وهناك خاطبت عضوة مؤتمر ستار منتهى المحمود، الحشود قائلةً: "هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا تستهدف إرادتنا وقوتنا من رائدات قضية تحرر المرأة والإدارة الذاتية التي تمثل جميع المكونات في شمال وشرق سوريا".

وشددت منتهى "الهجمات لن تثنيا كنساء عن الاستمرار في درب الشهداء حتى تحقيق السلام والنصر لشعب شمال وشرق سوريا".

وبدوره، عاهد الرئيس المشترك للمجمع التربوي في ناحية تربه سبيه، فنر حسين، على تصعيد النضال والسير في درب الشهداء. كما أشاد بدور الشهيدة يسرى في السلك التعليمي بمناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/آ)

ANHA