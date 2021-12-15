​​​​​​​أهالي الطبقة يستذكرون 43 شهيداً من شهداء شهري تشرين الثاني وكانون الأول

وحضر الاستذكار ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ومكتب تجمع نساء زنوبيا، حيث بدأ الاستذكار بالترحيب بالضيوف من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد العرب، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم دعا عوائل الشهداء لإشعال الشموع أمام صور أبنائهم وبناتهم الشهداء تخليداً لذكراهم.

وتخلل الاستذكار عدة كلمات منها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بالطبقة فوزة المحمد التي أكدت فيها على إكمال طريق الشهداء وأن دماءهم وتضحياتهم لن تذهب سدى.

وتحدث الإداري في مجلس الطبقة العسكري محمود العلي " بفضل تضحياتهم وصمود قواتنا قمنا بدحر أكبر تنظيم إرهابي كان يهدد أمن العالم واستطعنا بكل فخر وثبات أن نهزمه بصمودنا وإصرارنا وإرادتنا التي لن تهزم".

ومن جانبها تحدثت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا بالطبقة نعيمة أسود، وقالت: "ننحني تقديراً لذوي الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم فداءً للوطن، ولن ننسى صبركم الذي يختزل كل معاني العزة والفخر، ونعاهدكم على إكمال طريق الحرية الذي رسمه أبناؤكم وبناتكم حتى يبقى وطننا وطن الأحرار ومقبرة الغزاة والطامعين".

ثم ألقت الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي بالطبقة هدى العوان كلمة قالت فيها: " إننا في هذا اليوم ومن هذا المنبر نعاهدكم يا شهداء الوطن بأننا سائرون على دربكم في تحقيق العدل والمساواة والحياة الحرة في ظل مجتمع ديمقراطي منظمين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية وفق مشروع الأمة الديمقراطية ".

وفي الختام عرض فلم سنفزيون لخص بطولات قسد في جبهات القتال.

(س ك/مـ)

ANHA