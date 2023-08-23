​​​​​​​أهالي الطبقة يشيّعون جثمان الشهيدة ريم الجاسم

نُظمت، في الطبقة مراسم تشييع جثمان المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة (YPJ)، ريم الجاسم في مزار الشهداء بالمدينة، حضرها الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدّمت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة عرضاً عسكرياً، لتلقي بعده القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، أميرة محمد كلمة، أكدت فيها أن "تضحيات الشهداء هي التي وفرت الأمن والاستقرار في مناطقنا وإننا باستشهاد كل شهيد نزداد عزيمة وإصراراً على مواصلة درب النضال حتى تحقيق الهدف الذي دفعوا دماءهم من أجلها؛ لتحقيق الحُرية والعدالة على كامل الجغرافيا السورية".

ثُم سلمت وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيدة، ريم الجاسم، قبل أن يورائ جثمانها الثرى وسط زغاريد الأمهات وهتافات "الشهداء خالدون".

واستشهدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة، ريم الجاسم، إثر حادث سير أثناء تأدية واجبها العسكري أول أمس الإثنين في 21 آب 2023.

(ف)