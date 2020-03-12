​​​​​​​أهالي الطبقة يشيعون جثمان الشهيد عادل العرب

انطلق موكب التشييع الذي ضم العشرات من السيارات من أمام مشفى الطبقة الوطني باتجاه مزار الشهداء حيث كان في استقبال الموكب المئات من أهالي الطبقة إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الطبقة، حيث رُفع جثمان الشهيد على منصة الشرف وسط المزار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت والتي تزامنت مع العرض العسكري أشار الرئيس المشترك للجنة الدفاع في الطبقة محمد علي خالد في كلمة ألقاها ضمن المراسم إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل تضحيات ودماء الشهداء.

فيما عاهد شقيق الشهيد عبد الحميد أحمد العرب بالسير على درب شقيقه الشهيد ودرب رفاقه ممن سبقوه على درب الشهادة.

وبعد الكلمات وتسليم وثيقة الشهيد لذويه، أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ليوارى بعدها الثرى.

(م)

ANHA