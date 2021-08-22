​​​​​​​أهالي الطبقة ينددون بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان ويستنكرون الهجمات التركية

وبمشاركة المئات من أهالي الطبقة وذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية بالإضافة لشيوخ ووجهاء العشائر، انطلقت المسيرة وسط المدينة من امام مجلس عوائل الشهداء في الطبقة وصولاً الى مزار الشهداء غربي المدينة، وسط رفع المشاركين صور القائد عبد الله اوجلان وصور شهداء مدينة الطبقة، بالاضافة لرفع لافتات كتب عليها "حرية القائد آبو ...حرية للشعوب" و"لا للاحتلال التركي الطوراني".

وردد المشاركون خلال المسيرة الشعارات التي تحيي القائد عبد الله اوجلان وتنادي بأخوة الشعوب وترفض الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا.

ولدى وصول المسيرة لمزار الشهداء في الطبقة، توقف الحضور دقيقة صمت ثم ألقى الاداري في مجلس عوائل الشهداء محمد العرب بياناً للرأي العام اختتم فيه المسيرة.

وجاء في نصه:

"مر أكثر عقدين من الزمن على المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي نفذت في 15 شباط 1999 من قبل استخبارات قوی دولية وإقليمية، مخالفة كافة الأعراف والقوانين الدولية هذه المؤامرة لم تكن على شخص القائد فقط بل على عموم شعوب المنطقة وعلى فكر وفلسفة القائد من اجل بناء مشروع الأمة الديمقراطية وتخليص المنطقة من الازمات التي تمر بها".

وأشار البيان "لذلك قامت الدولة التركية الفاشية متمثلة بحزب العدالة والتنمية بفرض عزلة على القائد عبد الله اوجلان لإفشال مشروع اخوة الشعوب واستمرار هيمنة القوى الدولية على شعوب المنطقة".

وتابع البيان "مازالت الدولة الطورانية تنتهج سياسة الدولة العثمانية الهمجية من قتل وتشريد وقمع الحريات حتى طمس المعالم الاثرية وممارسة الإبادة الجماعية بحق شعوب شمال شرق سوريا ابتداء من احتلال عفرين وتهجير ملايين من أهلنا مرورا بسري کانيه (رأس العين) وكري سبي (اتل ابيض) وأيضا الهجمات على شعبنا في شنكال الجريحة التي لم يندم جرحها بعد من الإبادة التي تعرضوا لها من قبل قوى الظلام داعش".

ونوه البيان "ان دولة الاحتلال التركي لم تكتفي باحتلال الأرض بل تجاوزت كافة الأعراف السماوية أيضا وقامت بانتشال جثامين شهدائنا الذين دافعوا عن الإنسانية جمعاء ضد القوى الظلامية كل هذا امام مرأي ومسمع العالم ومنظمات حقوق الإنسان ولم يتحرك أحد امام هذه الجرائم التي أصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية".

وناشد البيان "العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والحكومات والدول وكافة الشرفاء في العالم للتحرك من اجل حرية القائد عبد الله اوجلان والوقوف ضد هجمات الدولة الطورانية على شعبنا في شمال شرق سوريا والاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية لأنها الحل الأمثل لحل قضايا المنطقة".

ودعا البيان في الختام "كافة شعوبنا والأحزاب السياسية والمثقفين وكافة أطياف المجتمع للوقوف صفاً واحداً من أجل صد هجمات الدولة التركية والعمل بكل طاقاتنا من اجل إرساء مشروع الامة الديمقراطية".

(ع ص/ل)

ANHA