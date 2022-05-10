​​​​​​​أهالي الطبقة وضيوف من باقي المناطق يتوافدون للاحتفال بالذكرى الخامسة لتحرير الطبقة

في مثل هذا وقبل 5 أعوام أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تحرير مدينة الطبقة وريفها بشكل كامل من مرتزقة داعش.

وكانت اللجنة التحضيرية للحفل قد جهزت يوم أمس، مكان ومنصة الاحتفال الذي زين بصور للشهداء وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، حزب سوريا المستقبل، مجلس عوائل الشهداء.

وتعمل قوى الأمن الداخلي في الطبقة على تأمين مكان الاحتفالية وحمايته تحسباً، فيما يزال الأهالي يتوافدون من مدينة الطبقة بالإضافة إلى ضيوف من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعد قليل تحت شعار "إيماناً منا بأخوة الشعب ووحدة المصير سنتصدى للعدو ونحرر أراضينا المحتلة"، بكلمة ترحيبية تلقيها الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في الطبقة وريفها، هند العلي.

(ع ص/أ ع/خ)

ANHA