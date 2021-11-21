​​​​​​​أهالي الطبقة خلال مظاهرة: تركيا لن تستطيع حجب شمس الحرية مهما فعلت

طالب أهالي الطبقة خلال مظاهرة حاشدة، اليوم، بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، المعتقل منذ أكثر من 22 عاماً، وذلك في إطار حملة "حان وقت الحرية" التي تشارك فيها جميع شعوب شمال وشرق سوريا.
خبر 2021-11-21T13:48:00 الطبقة

المظاهرة نظمتها الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وشارك فيها المئات من أهالي الطبقة إلى جانب مختلف الفعاليات المدنية والعسكرية، وانطلقت من أمام مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الحي الثاني من المدينة باتجاه المركز الثقافي في الحي نفسه.

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ورفع الأهالي، خلال المظاهرة، شارات النصر وصور القائد إلى جانب ترديد الشعارات المطالبة بحرية القائد أوجلان والمنددة بسياسة الفاشية التركية وجرائمها في سوريا.

وبعد تجمّع الأهالي أمام المركز الثقافي، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ووجهت بعدها الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، سميرة الحنش، رسالة للفاشية التركية بأن المقاومة مستمرة ولن يستسلم الشعب حتى تحقيق مطالبه في الحرية الجسدية للقائد وإنهاء الاحتلال على المناطق السورية كاملة.

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وطالبت سميرة، خلال رسالتها، المجتمع الدولي ككل، ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، بإيقاف تركيا عند حدها وإخضاعها للقوانين والأعراف الدولية التي ضربت تركيا بها عرض الحائط.

كما أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى العلوان، خلال كلمة ألقتها باسم الإدارة المدنية في الطبقة "أن تركيا لن تستطيع حجب شمس الحرية التي أنيرت بفكر وفلسفة القائد أوجلان، وأن الدولة تركيا تعتقل جسد القائد فقط، ولن تئد فكره مهما فعلت".

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من جانبها، شددت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بالطبقة فوزة المحمد قائلة "قدمنا آلاف الشهداء في سبيل هذا الفكر والفلسفة فكر أخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد، واليوم نقوم بتطبيقه في شمال وشرق سوريا، ولن نتوانى عن درب الشهداء".

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وأكدت فوزة المحمد" أننا على عهدنا باقون ولن نكلّ أو نملّ حتى تحقيق النصر والحرية لقائد الإنسانية القائد أوجلان".

(س ك/ مـ)

ANHA


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