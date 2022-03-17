​​​​​​​أهالي الطبقة خلال مظاهرة: عفرين لأهلها وستنتصر إرادة الشعوب

شارك في المظاهرة المئات من أهالي المنطقة وممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومكاتب ولجان المرأة.

وانطلقت من الحي الأول الواقع وسط المدينة صوب المركز الثقافي في الطبقة، حمل المشاركون فيها يافطات كتب عليها "العرب والكرد والسريان والشركس في خندق واحدة ضد الاحتلال التركي"، مرديين شعارات تحيي مقاومة عفرين.

لدى وصولهم إلى المركز الثقافي، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي هدى العوان، أشادت من خلالها بمقاومة "النساء والرجال والأطفال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب هذه المدينة الخضراء الطاهرة".

وحمّلت هدى العون المسؤولية "لأبناء سوريا المنجرين وراء إرهاب الاحتلال التركي"، منتقدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على وقوفها متفرجة وصامتة "أمام إرهاب دولة الاحتلال التركي دون محاسبتها".

كما أكدت هدى العوان على "السير على خطا الشهداء وفكر ونهج القائد عبد الله أوجلان ومشروعه الذي دعا لتوحيد الأديان والأطياف والمكونات وإلى الحرية والكرامة والعدل والمساواة، حتى تحرير أراضينا من المحتل وطرد العدو من سوريا".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق أهالي عفرين والمناطق المحتلة.

(س ك/خ)

ANHA