​​​​​​​أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم ويطالبون بعقد اجتماعي جديد

لليوم الحادي عشر على التوالي، تستمر احتجاجات أهالي السويداء، حيث تجمّع المئات في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة استمراراً للمظاهرات التي باتت تخرج بشكل يومي في المدينة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وردّد المتظاهرون خلال المظاهرة هتافات "سوريا لنا وماهي لبيت الأسد"، وطالبوا من خلال احتجاجاتهم بتطبيق القرار 2254 والانتقال السياسي، إلى جانب مطلبهم برحيل الأسد وتحسين الواقع المعيشي.

ومن بين اليافطات التي رفعها المشاركون "تحية لأمة الشمس في شرق الفرات"، وأخرى رفعتها النساء المشاركات كتبت عليها: "سوريا حرة مدنية ديمقراطية وبناء عقد اجتماعي جديد لكل السوريين والسوريات"، حيث تشهد هذه الاحتجاجات مشاركة نسائية لافتة.

ومنذ 20 آب تستمر الإضرابات والتظاهرات الشعبية في السويداء وبعض البلدات المحيطة مع إغلاق مراكز "حزب البعث" وقطع للطرقات، ويطالب المحتجون بتغيير سياسي و"إسقاط النظام"، كما يعبّرون عن الاستياء لما وصلت إليه البلاد؛ من تدهور كبير في الواقع الاقتصادي وتجاهل حكومة دمشق وتقاعسها عن القيام بأي تحرك لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بعد انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع كبير شهدته أسعار المواد الأساسية.

(د ع)