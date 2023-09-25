​​​​​​​أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم بالتأكيد على القرار 2254

يواصل أهالي السويداء، احتجاجاتهم في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، للتأكيد على مطالبهم بإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254، والذي دخل شهره الثاني على التوالي.

وجدّد مئات المحتجين مطالبهم عبر رفع يافطات كتبت عليها عبارات متعددة منها "الحياة في أصالتها ثورة، فكن ثائراً على الدوام"، و"إنها سوريا العظيمة وليست سورية الأسد"، و"فرحتنا الوحيدة الانتقال السياسي للسلطة".

وأظهر مقطع مصور من بلدة ملح في ريف السويداء، نقله موقع السويداء 24، إزاحة الستار عن لوحة تحمل صورتين لخارطة سوريا، ولسلطان باشا الأطرش، مع شعار "الدين لله والوطن للجميع"، على واجهة البلدية، عوضاً عن صور حافظ وبشار الأسد، وذلك خلال تظاهرة شهدتها البلدة أمس الأحد، بحضور وفود من المناطق المجاورة.

(د ع)