​​​​​​​أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بالتغيير السياسي

تستمر الاحتجاجات في السويداء وأريافها لليوم الخامس عشر على التوالي، حيث تشهد ساحة السير "الكرامة" منذ ساعات الصباح الأولى، توافد أهالي القرى والبلدات إلى مركز المدينة، للمشاركة فيها، وسط ترديد هتافات وشعارات تؤكد على مطلب التغيير الشامل وفق القرار الأممي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وردد المتظاهرون هتافات: "التغيير السلمي والانتقال السياسي"، و"يسقط النظام"، و"بدنا نعيش بكرامة".

وكما الأيام السابقة، شهدت احتجاجات اليوم مشاركة نسائية واسعة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، كما ظهرت في المقاطع والصور التي نشرت على موقع السويداء24.

وخلال الأيام الماضية، برزت عدة شعارات تعبّر عن مطالب المحتجين منها: "الدين لله والوطن للجميع"، و"لا تحرر للمرأة دون تحرر للمجتمع" و"أخرجوا القرار 2254 من المعتقلات"، وأخرى كتب عليها "دماء هفرين خلف ستزهر في السويداء".

(د ع)